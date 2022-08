Europa League: Arsenal e United le favorite, ma solo le inglesi davanti alle romane

Mourinho e Sarri hanno in conforto di partire in prima fascia, con Manchester United e Arsenal, Braga, Stella Rosa e Dinamo Kiev: le due inglesi sono le favorite. Subito dietro, le italiane e le spagnole, Betis e Real Sociedad. Poi, occhio a Psv, Rennes, Monaco o Feyenoord. Per la Roma, l’occasione (o il rischio?) di ritrovare sulla propria strada i norvegesi del Bodo/Glimt, con cui l’anno scorso in Conference furono dolori, fino alla gioia della vittoria nei quarti.