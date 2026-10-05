Per la ripresa degli allena menti bisognerà attendere domani. Ma la buona notizia è che a Trigoria Gasperini già dalle prossime ore si sentirà meno solo. Ndicka, Koulierakis e il giovane De Marzi, sono in arrivo in mattinata, Mancini, Ghilardi, Lulli e Pisilli questa sera dopo i rispettivi impegni con Turchia e Polonia (a Bologna e Pescara). Il che, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, tra defaticante e parte del lavoro con il gruppo, è probabile quindi rivederli in campo già nelle prossime ore. Ci vorrà un po di più per Koné (atteso nel pomeriggio di domani e quindi di nuovo con la squadra da mercoledì), Mora (ultimo impegno con l'Under 21 portoghese domani nel tardo pomeriggio, ergo tornerà a Trigoria solo mercoledì), per poi attendere il trio di sudamericani (Soulé, Balerdi e Castro) che rientreranno dopo un volo transoceanico soltanto la mattina di giovedì. A proposito di Matias si sta finalmente godendo la prima convocazione con a la nazionale e l'altra notte ha esordito contro il Burkina Faso (esordio anche per Castro nella ripresa).