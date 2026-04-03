Errori individuali e troppe reti prese, la difesa di ferro deve ritrovarsi

Sono accadute talmente tante cose in questa pausa per la nazionali che sembra essere passata una vita. Eravamo rimasti al silenzio polemico di Gasperini post Lecce e solamente ieri il tecnico ha rivisto a Trigoria i calciatori tornati dai vari ritiri in giro per il mondo.

Tutti meno Wesley rientrato in anticipo a causa di una lesione muscolare che lo terrà fuori sicuramente per le prossime tre partite. Tra gli Azzurri il più stremato dal punto di vista fisico (sotto l'aspetto mentale non ci dovrebbero essere distinzioni) è sicuramente Mancini . Ma contro l'Inter - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - ci sarà e guiderà la difesa insieme a Ndicka e Hermoso. L'ivoriano ha riposato nell'ultima amichevole mentre Mario è rimasto a casa. terzetto difensivo titolare dovrà contrastare il miglior attacco del campionato.

L'Inter di gol ne ha realizzati 66, ben 26 in più dei giallorossi. Tra febbraio e marzo la poca solidità difensiva ha fatto scivolare la Roma dal quarto al sesto posto in classifica oltre alla cocente eliminazione con il Bologna in Europa League. Il momento negativo del pacchetto arretrato è coinciso con l'assenza di Hermoso che dal 25 gennaio ha saltato per infortunio sei delle ultime nove partite in campiona-to. Lo spagnolo - prossimo al rinnovo del contratto - è uno degli insostituibili di Gasperini. A dare una mano non ci saranno neanche Koné e Wesley, ma la buona notizia è che Angeliño sta pian piano ritrovando la condizione migliore.