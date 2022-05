Errori e pali: la Roma sbatte col Venezia e compromette la corsa all’Europa League

I giallorossi giocano, i lagunari perdono tempo, fanno ostruzionismo e questo complica il piano di recupero, che sbatte contro un muro, oltre che contro i legni

L’impresa non poteva, né doveva, essere eccezionale contro un Venezia retrocesso ancora prima di giocare all’Olimpico scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Ci si aspettava un successo, anche largo e una festa per tutti, un arrivederci in campo all’Olimpico. La Roma si complica la vita, alla fine deve fare uno sforzo tremendo, solo per portare a casa un punticino, rischiando anche di perdere nel finale, se non fosse per un recupero miracoloso di Pellegrini: pali, traverse, errori, qualche piccola contestazione all’arbitro Sozza, la serata è storta, insomma. Troppe occasioni buttate, molti errori. Un pari che serve a poco, che complica maledettamente l’ingresso in Europa League via campionato, ora la Roma rischia di arrivare ottava. Non aiuta nemmeno l’espulsione di Kiyne, che dopo mezz’ora di gioco, pensa bene di sferrare un calcione a Pellegrini, che solo il Var è in grado di pizzicare e Sozza poi è costretto a tirare fuori il rosso. La Roma gioca, il Venezia perde tempo, fa ostruzionismo e questo complica il piano di recupero, che sbatte contro un muro, oltre che contro i legni.