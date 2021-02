ElSha sorride: “Orgoglioso di rivestire questa maglia”

Lo sguardo è quello di un uomo felice di tornare a vestire la maglia della Roma. El Shaarawy in conferenza stampa non nasconde la gratitudine per i Friedkin. Come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero, l’obiettivo è giocare l’Europeo: “Sto lavorando con i preparatori a un programma personalizzato”. In giallorosso ritrova Dzeko, suo ex compagno nella prima esperienza: “L’ho trovato sereno. Troverà la strada per tornare importante”. E sui nuovi proprietari spiega: “Sentire la vicinanza è importante”. La Roma l’ha inserito nei 22 che fanno parte della lista Uefa. Out Pastore e il neo arrivato Reynolds.