El Aynaoui cresce ma si deve fermare, in mezzo uomini contati: ora serve Koné

Per lo sprint finale Gasperini avrà anche Koné e non può non essere una brutta notizia. Nel girone d'andata non si era mai fermato, mentre in quello di ritorno su quindici partite ne ha saltate otto per infortunio. Il motore della Roma si è inceppato e tra febbraio e aprile i giallorossi hanno perso il quarto posto in classifica oltre alla cocente eliminazione in Europa League. Koné a Bologna non si è visto. L'appuntamento è rimandato a lunedì contro la Fiorentina, Gasp si aspetta la miglior versione di Manu. Anche perché - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - non ci sarà El Aynaoui che per uno scherzo del destino è costretto a fermarsi per squalifica proprio nel momento migliore. Il rientro di Koné servirà anche a far riprendere fiato a Cristante e Pisilli. Gasp punta su Koné per le ultime quattro uscite stagionali che de termineranno il futuro europeo. Fiorentina, Parma, Lazio e Verona: la Roma non può permettersi errori e il francese dovrà essere l'uomo per la Champions League. Il quarto posto cambierebbe gli scenari anche in chiave plusvalenze e il francese è uno dei giocatori che sono di più a rischio cessione. La richiesta è sempre di 45 milioni. A Milano, inoltre, c è Frattesi che ogni anno torna ad essere un nome per il futuro.