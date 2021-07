Ecco Patricio, ora lo sprint per Xhaka

L’estremo difensore portoghese è atteso oggi nella capitale per le visite mediche

Confezionato il primo regalo dei Friedkin a Josè Mourinho, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, regalo che ora aspetta solo di essere consegnato: sarà Rui Patricio a difendere i pali della Roma nell’arco della prossima stagione. L’estremo difensore è atteso oggi nella capitale per le visite mediche. Una trattativa resa più lunga dalla questione ‘indice di liquidità’, che crea grattacapi ai club di tutta Europa. Si tratta del rapporto tra fondi disponibili e debiti, che non deve superare la soglia di 0,8. Se il parametro non viene rispettato, la Figc non permette il tesseramento di nuovi calciatori. La soluzione, dunque, è vendere per poi acquistare, con i nuovi arrivati che non debbono avere un impatto economico superiore rispetto a chi è già partito. Ceduto Under, a rigor di logica, Rui Patricio non guadagnerà dunque più di 2.5 milioni a stagione. Per le stesse ragioni, con l’imminente addio di Pau Lopez che è già stato ufficializzato dall’OM, si attende la chiusura per Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero si è promesso da tempo a Josè Mourinho, ma a complicare le cose c’è stata la ricerca di un sostituto da parte dell’Arsenal, con cui c’era anche una distanza economica da colmare.