Ecco Abraham, un gigante che vale oro

La Roma è pronta ad affidargli il peso dell'attacco e spera di averlo già domenica con la Fiorentina

Habemus Abraham. Il gigante che balla sulle punte, che sogna di essere Drogba e che già vale oro. Tammy c'è, Mourinho è più sereno, perché non poteva bastare il bravo Shomurodov, non poteva non essere colmata definitivamente la partenza di Dzeko, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Centonovantasei centimetri per ottantadue chili, Mou aggiunge, dà peso, con questo ragazzone inglese di (quasi) 24 anni, che il Chelsea ha cresciuto, svezzato e lasciato andare per fare spazio prima a Werner e poi a Lukaku. Abraham ha il fuoco addosso, per non aver recitato un ruolo dominante nel Chelsea che ha vinto la Champions, ma in questi anni ha assorbito la mentalità di una grande, che alla Roma servirà.