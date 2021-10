È ora che Mourinho mostri la sua eccellenza

Josè è diventato lo Special One perché ha anche condotto e gestito le sue battaglie di comunicazione

Il primo fatto di questo Juventus-Roma è il costo esagerato dei biglietti, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Non si può inneggiare il ritorno del pubblico e poi selezionarlo con prezzi iperbolici. Il secondo è il tapiro ad Ambra Angiolini. Un fatto privato? Forse 30 anni fa, non oggi che viviamo nel mondo della comunicazione. Se Striscia decide di trasformare un fatto in spettacolo, noi ci siamo dentro. Il calcio non è un luogo riparato dalla vita e Mourinho è diventato lo Special One perché ha anche condotto e gestito le sue battaglie di comunicazione. Sa che deve ottenere successi se vorrà difendere e consolidare l’immagine in campo nazionale. Questo è il momento per ricordare la sua eccellenza. Alcuni giocatori saranno decisivi, per mostrare una maturazione e un impianto di squadra.