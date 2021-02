E’ il momento di voltare pagina

Le prossime cinque partite saranno decisive per mettere un punto fermo sul giudizio che si può dare sulla Roma di Fonseca, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica ‘Curva Sud’. Bella (a volte) oppure con scarsa continuità e personalità (soprattutto negli scontri diretti con le rivali) ?

Si discute su tutto , in casa giallorossa, persino sulla classifica, che dovrebbe essere oggettiva: siamo terzi, perché critichiamo? No, siamo quarti dopo la “brillante” sconfitta di Torino che a Fonseca è piaciuta. E a pari punti con la Lazio, che ci ha battuto nello scontro diretto.

Basta, è necessario voltare pagina, proprio oggi con l’udinese. Poi verranno Benevento e Milan a metterci alla prova e il doppio confronto europeo con il Braga. che non ammette mezze misure: o saremo dentro oppure fuori. Va detto che tutta la polemica su Dzeko è servita soprattutto a far dimenticare in fretta la vergognosa eliminazione dalla Coppa Italia. che ricorderemo sempre per le 6 sostituzioni il grande inedito mai visto da un allenatore di serie A.