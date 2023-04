E’ il momento di tenere duro

L' euforia per la semifinale europea non può far dimenticare il campionato, che arriva subito, in piena emergenza infortuni e difficoltà di calendario, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Oggi a Bergamo sarà molto difficile e non dobbiamo dimenticare che la vittoria dell'Atalanta all'andata resta la più ingiusta di tutto l’anno. Si va senza Smalling. con un po' di stanchezza di altri e qualche acciacco. Eppure, bisogna cercare a tutti i costi la continuità, per non dimenticare il traguardo Champions. Ricordiamo: le prossime 4 gare saranno decisive. Tra due settimane guarderemo punti e classifica per poi pensare al Bayer. Vengono i brividi, ma non c'è da avere paura, perché Mourinho non ha paura.