Sono giorni decisivi per la realizzazione del nuovo stadio della Roma. Dopo che il Comune ha rivelato tutti i dettagli del nuovo impianto a Pietralata e sono state rese note le cifre attorno al progetto, continuano ad arrivare i pareri dei vari Enti sul nuovo stadio. Due giorni fa è arrivato da parte della Commissione Impianti Sportivi del Coni il primo parere favorevole. Sono stati resi noti, poi, i pareri anche di altri enti. RFI e Roma Natura hanno richiesto integrazioni progettuali, mentre l'ASL-Roma 2 si è dichiarata non competente rinviando ad altro ufficio. Nessuna ulteriore complicazione, solo la necessità di chiarimenti e integrazioni da parte della società giallorossa. "La scrivente Amministrazione non è nelle condizioni di poter procedere oltre nell'iter istruttorio in assenza della preventiva acquisizione di un idoneo studio progettuale di dettaglio, redatto secondo criteri ingegneristici e naturalistici, relativo agli interventi di trasformazione e compensazione delle aree boscate interessate. La documentazione da produrre dovrà contenere puntuale individuazione delle aree di impianto delle essenze arboree ed arbustive di compensazione, con specifico riferimento alle soluzioni progettuali previste presso il Parco Regionale Urbano di Aguzzano, nonché la definizione delle modalità tecniche di attecchimento, sviluppo e stabilizzazione dell'apparato radicale, coerentemente con le finalità di riequilibrio ecologico e funzionale dell'intervento. Lo studio dovrà inoltre risultare conforme alla normativa di riferimento per le Aree Naturali Protette (LR n. 29 del 6 ottobre 1997), alle disposizioni di cui al punto 5 - "Emergenze Ambientali", del suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, nonché a tutta la normativa vigente in materia forestale, paesaggistica e di vincolo idrogeologico, ivi compresa la necessaria coerenza con gli esiti e le prescrizioni che saranno formulate dagli enti competenti in sede di Conferenza di Servizi. La mancata trasmissione della suddetta documentazione comporta l'impossibilità di esprimere determinazioni di competenza", si legge nella nota diffusa da Roma Natura.