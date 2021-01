Dzeko resta in tribuna, l’addio è complicato. Elsha c’è ma ha il Covid

Il gol di Pellegrini apre ad un futuro ancora con Fonseca. Paulo, invece, chiude la porta a Dzeko, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Un modo netto, inequivocabile: “Ho già detto tutto, non voglio aggiunere altro. Quello che è importante è quello che abbiamo fatto contro lo Spezia, una vittoria della squadra”. Per il tecnico quello di Edin è un discorso chiuso. E non inganni la presenza dell’attaccante allo stadio: la Roma è entrata di nuovo in bolla dopo la positività di due membri dello staff.

La palla passa inevitabilmente alla società che ha a disposizione una seytimana per trovare una soluzione. Le prime mosse ci sono già state: venersì il nuovo agente del bosniaco, Lucci, ha comunicato che l’attaccante intende rimanere, a meno che non gli venga trvata una sistemazione di suo gradimento in Italia. Juve e Inter, però per motivi di bilanci in deficit, sono disposti a trattare solo se si pensa ad uno scambio di prestiti. Bernardeschi, Eriksen e Pinamonti i nomi in ballo.

Intanto ieri El Shaarawy ha dovuto rimandare le visite mediche già fissate a Villa Stuart. Il Faraone è risultato positivo al Covid19, seppur con una bassa carica virale.