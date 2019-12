Dzeko no stop, domani festa per le 200

Dzeko fa 200. Contro la Spal, il centravanti taglia questo prestigioso traguardo in giallorosso, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero.

Dopo Florenzi (271), è il calciatore in rosa più longevo. Servirebbe qualcosa di eccezionale per riuscire ad abbinare le 200 volte che è sceso in campo vestendo la maglia della Roma a quota 100 reti (oggi è a quota 96). Quattro gol tutti insieme non è cosa da tutti i giorni.

Edin, per ora, s’è fermato a tre. Mai in campionato, tre volte nelle coppe europee. Due contro il Viktoria Plzen a distanza di altrettante stagioni (2016-17 in Europa League, 2018-19 in Champions). L’altra con il Villarreal (sempre nell’edizione dell’Europa League del 2016-17). In giallorosso ha poi all’attivo ‘soltanto’ 16 doppiette.

Fonseca si accontenterebbe anche di dare continuità al momento del bosniaco che dopo un lungo letargo (1 gol in 11 gare dopo la partenza sprint: 7 reti nelle prime 9 partite) è tornato a segnare con continuità. Nelle ultime 5 apparizioni, ha lasciato il segno tre volte (Brescia, Basaksehir e giovedì con il Wolfsberger).