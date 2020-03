Dzeko è ok, superati i guai al ginocchio. Villar o Mancini, il dubbio è in mezzo

Sono bastati due vistosi cerotti rossi sul ginocchio (utilizzati normalmente come antinfiammatori da qualsiasi sportivo,anche amatoriale) per far scattare ieri l’allarme per Dzeko.

Nulla di grave, scrive Stefano Carina su Il Messaggero: il bosniaco, immortalato mentre in palestra svolgeva degli esercizi ginnici, domani giocherà. Edin, rimasto precauzionalmente a riposo a Cagliari ormai 10 giorni fa, è reduce da una settimana nella quale ha svolto del lavoro individuale programmato, volto a fargli recuperare una condizione ottimale.

Out Pellegrini c’è da decidere la composizione del centrocampo. Veretout è infatti squalificato, il ballottaggio è ristretto a Villar e Mancini.