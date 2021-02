Dzeko-Borja, la staffetta è con vista sul Milan

L’ora della scelta è arrivata. Oggi il Braga, domenica il Milan, ma il posto da centravanti è sempre lo stesso. Quando si parla del finalizzatore Paulo Fonseca si chiude a riccio: “Dzeko o Mayoral? Si sono allenati bene, vedremo…“. Le ultime prove tattiche hanno visto Edin impegnato insieme a El Shaarawy e Pedro. Indicazioni che potrebbero essere anche il preludio di una staffetta per poi ripresentare Dzeko contro il Milan. Il bosniaco, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe avendo giocato nell’ultimo mese appena 152 dei 540 minuti disponibili.

Anche in difesa scelte obbligate: Spinazzola non è al meglio, Fazio e Jesus non sono in lista Uefa. “Parliamo di questo perché c’è stata una situazione infortunati non normale“, ha replicato Fonseca. Senza abbassare la guardia: “Questo turno per me non è chiuso, il Braga è forte“.