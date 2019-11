Dzeko a caccia del gol smarrito per festeggiare i 150 caps

La corsa alla Champions e al superamento del turno in Europa League, passa per i suoi gol. Dzeko, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, deve tornare a segnare: nelle ultime 10 gare (compresa quella in Nazionale control’Italia) è riuscito ad andare in rete solo contro il Milan (27 ottobre).

Una miseria per un campione del suo calibro, considerando tra l’altro che era partito con il piede sull’acceleratore: 6 gol nelle prime 7 partite stagionali, 7 nelle prime 9.

C’è una Roma con Dzeko e un’altra senza. Anche se ultimamente manca nella fase di finalizzatore, in quella da rifinitore resta fondamentale. Se domani riuscisse a sbloccarsi, il Brescia diventerebbe la sua 18ª “vittima”in Serie A.

Intanto toccherà quota 150 presenze in campionato. Il traguardo delle 200 con la Roma (comprese le coppe) non è lontano: domani saranno 195.