Dybala si ferma ma non molla: Mou lo aspetta

Stavolta non è pretattica, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il problema c’è, inutile girarci intorno. Nella seduta di lunedì Dybala ha avvertito un fastidio alla caviglia sinistra, quella scambiata per un pallone da Palomino (a proposito: stagione finita per il difensore che domenica ha riportato la rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro) in Atalanta-Roma. Si è fermato immediatamente e ieri ha preferito non allenarsi, sottoponendosi alle cure dello staff medico giallorosso. La speranza di essere presente domani nell’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen è sempre viva ma è chiaro che la giornata di oggi potrebbe risultare decisiva. Non perché la Joya sia attesa in campo insieme ai compagni. Probabilmente Mourinho lo preserverà anche nella seduta odierna aperta inizialmente ai media. Ma la risposta dovrà darla il calciatore che ce la sta mettendo tutta per essere presente. Ieri sera, alle 18, era ancora sul lettino del fisioterapista provando a sfiammare l’arto. Mou attende. È pronto a farlo giocare anche senza allenamenti, tanto lo ritiene fondamentale nei meccanismi offensivi della Roma.