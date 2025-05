Dybala, il futuro e l’erede Soulé: “Paredes mi vuole portare al Boca”

Le immagini di Paulo Dybala quasi in lacrime dopo l’infortunio in Roma-Cagliari hanno fatto il giro del mondo, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Uno stop, l’ennesimo, di un campione troppo fragile che già non vede l’ora di tornare in campo. "È stata una doccia fredda", ha raccontato in un’intervista al giornalista Gaston Edul: "Stava andando tutto bene ed è stata dura quando ho saputo che sarei stato fuori per tanto tempo. Ero pronto per andare in nazionale e non poter giocare con l’Argentina mi uccide. Ora sono più tranquillo e sto lavorando per tornare a disposizione il prima possibile". Punta il ritiro di luglio (prende quota l’ipotesi di una tournée negli Stati Uniti) e al momento non ha intenzione di lasciare la Roma: "Il futuro? Tengo aperta una porta per il ritorno in Argentina ma ancora non lo so. Paredes mi mette pressione per andare al Boca". A proposito di Leandro. È sparito dai radar e nell’ultimo mese è partito dalla panchina in 5 gare su 6. Da Trigoria fanno sapere che le recenti esclusioni non sono dovute ad un presunto bonus di 2 milioni di euro da versare nelle casse del Paris Saint Germain allo scattare dell’ottantesima presenza in giallorosso (ora è a 79). Il club, inoltre, fa sapere che il 75% dei bonus è stato già incassato dalla squadra francese. Dopo il suo infortunio Soulé ha preso per mano la squadra: "Sta facendo bene. Non è facile adattarsi a un club come questo, ma ha tanta qualità. Il derby è stato incredibile. Nel riscaldamento gli avevo detto di aprire un po' il piede quando calciava. Il merito del gol è il suo ma io gli avevo dato questo consiglio. Stava per farne anche un altro ma l'ha sbagliato".