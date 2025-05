Dovbyk-Shomu, gol e punti. La vittoria è affare di coppia

Ranieri ha i suoi gemelli del gol. La strana coppia Dovbyk-Shomurodov sta guidando la Roma verso il sogno chiamato Champions League, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Vengono da paesi lontanissimi tra loro: Cerkasy (Ucraina) e Termez (Uzbekistan) distano 3598 kilometri. Ma si sono trovati nella Capitale e l’intesa migliora di partita in partita. Hanno un ottimo rapporto anche fuori dal campo e si definiscono ‘fratelli’. Contro la Fiorentina hanno confezionato il gol vittoria. E per Artem si tratta della decima rete dell’1-0 su 17 totali in stagione. Quando segna la Roma non perde quasi mai. È successo solamente a Verona e col Milan in Coppa Italia. Shomu, invece, ne ha segnate 7 ma la media gol è simile. Uno ogni 182 minuti giocati per Dovbyk, mentre Eldor è a 1 ogni 177’. Nella Roma del corto muso sono spesso e volentieri decisivi. In totale hanno portato 18 punti (15 il bomber ucraino). Nelle ultime due sono partiti dal 1’ e in generale si sono ritrovati insieme in 11 partite di campionato dove sono arrivate 5 vittorie, 4 pareggi e due sole sconfitte. Un ruolino di marcia che fa ben sperare per il futuro. Dovbyk con l’uzbeko al suo fianco ha messo a referto tre reti. Il compagno di reparto due e 3 assist. Esperimento riuscito.