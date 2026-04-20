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Dovbyk, ecografia in vista per stabilire il ritorno in gruppo

Dovbyk, ecografia in vista per stabilire il ritorno in gruppo - immagine 1
L'ucraino è fermo dal sei gennaio, si punta alle ultimissime giornate di campionato
Redazione

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con tante assenze e tra i numerosi indisponibili c'è anche Artem Dovbyk, che non gioca dal 6 gennaio a causa della lesione miotendinea alla coscia sinistra rimediata contro il Lecce. Dopo la terapia conservativa, l'attaccante ucraino si è sottoposto all'intervento chirurgico e da mesi lavora per tornare in campo prima della fine della stagione: come rivelato da il Messaggero, in questi giorni effettuerà un'altra ecografia per stabilire con certezza la data del rientro in gruppo.

 

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