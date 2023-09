Domani a Genova un tabù da sfatare: nel 2023 solo 2 vittorie su 13 trasferte

L'ultimo successo esterno l'8 aprile in casa del Toro. In questa stagione sconfitta a Verona e pari con i granata

Redazione

Il dato più allarmante è che la Roma non vince una partita in trasferta in Serie A dall'8 aprile. Domani contro il Genoa ci sarà un'altra possibilità di invertire il trend. L'ultima volta che è accaduto era con il Torino, in un 2023 (per adesso) da dimenticare in cui la squadra di Mourinho ha giocato fuori casa 13 partite riportando solo due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, per un totale di 11 punti su 39 disponibili. Una media di 0,84 a gara. Poco c'entra - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - la lontananza dai 60mila dell'Olimpico, perché i risultati finali dell'ultimo blocco della scorsa stagione erano frutto di una scelta precisa, puntare tutto sulla finale europea. Nella stagione appena cominciata, invece, l'arrivo di Lukaku all'ultimo minuto del mercato, la forma atletica e un po' di sfortuna hanno intaccato il rendimento fuori casa. A complicare il percorso gli infortuni muscolari e alcuni giocatori fragili (leggi Renato Sanches e Pellegrini) che non hanno garantito continuità.

Motivazioni, ma non giustificazioni o alibi perché a conti fatti la classifica dice che la Roma è al 13° posto con 5 punti in cinque partite (di cui due in trasferta). Non solo campionato, perché il 2023 in trasferta è stato disastroso anche in ambito europeo. La prima vittoria dell'anno fuori casa è arrivata lo scorso 21 settembre contro lo Sheriff. Fino a fine anno sono previste 9 partite in trasferta (derby compreso) su 18, la svolta è ancora possibile.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.