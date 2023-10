Diritti tv, rilancio da 900 milioni ma la Serie A rinvia la decisione

È salita a 900 milioni di euro l'offerta televisiva per i diritti del campionato di serie A, scrive Salvatore Riggio su Il Messaggero. Di poco inferiore ai 930 milioni dell'attuale triennio (2021-2024). Una cifra che non ha convinto tutti i club (servono 14 voti). Tra le combinazioni dei vari pacchetti, l'incastro migliore è quello di Dazn a 700 milioni e Sky a 200 milioni. Uno scenario che esclude Mediaset: con la partita in chiaro del sabato sera i due operatori a pagamento metterebbero sul tavolo cifre inferiori. Da Cologno Monzese sarebbero pronti a virare nuovamente su Coppa Italia e Supercoppa. Con la combinazione dei 900 milioni c'è una differenza importante rispetto allo schema attuale (sette esclusive a Dazn e tre coesclusive a Sky): da Santa Giulia hanno strappato diritti di scelta delle partite (pick) molto più vantaggiosi. Sky potrà mandare in onda con molta più frequenza di adesso le partite delle big.