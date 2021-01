Derby, il piano sicurezza: rischio scontri tra ultrà

Il derby “anomalo”, come lo ha ribattezzato mister Simone Inzaghi comincerà alle 20.45 all’Olimpico, in uno stadio immerso nel silenzio dettato dalle norme antiCovid che non vogliono tifosi sugli spalti. I supporter, però, saranno a Formello, da una parte, in campo biancoceleste, e a Trigoria, dall’altra per i giallorossi, scrive Alessia Marani su Il Messaggero. Per questo l’attenzione è alta oggi per il rischio assembramenti di fronte alle due strutture. Senza abbassare la vigilanza, però, anche durante il percorso dei due pullman con a bordo le squadre.

Per questo, ieri, il questore Carmine Esposito, nell’ordinanza che dispone il piano per la security ha puntato molto su nuclei mobili di pronto intervento interforze con carabinieri e guardia di finanza, in grado di agire in diversi punti della città, mentre in volo si alzerà l’elicottero della Polizia a cui si aggiungerà, se necessario, quello dei Carabinieri. Servirà per controllare la situazione dall’alto e con i visori notturni. Più esplicito il messaggio lanciato dai laziali, più di basso profilo il movimento della tifoseria giallorossa, formata da una galassia di club autonomi tra loro ma pronti a fare fronte comune in caso di necessità.

Ieri sul piano sicurezza è stato fatto il punto in videoconferenza anche con il prefetto Matteo Piantedosi. Il fatto che gli spalti dell’Olimpico siano vuoti, infatti, non vuole dire che la vigilanza debba venire meno ma adattarsi a nuovi scenari. Già mercoledì c’era stata la riunione del Gos, il Gruppo operativo sicurezza, alla presenza anche degli organizzatori. E ieri è stato ribadito anche l’impegno delle società ad appellarsi ai propri tifosi perché tengano comportamenti “rispettosi delle norme anti-covid”. Non ci saranno chiusure o parcheggi riservati ai tifosi e continuerà anche oggi la bonifica dentro e fuori dallo stadio. Gli agenti della Digos saranno “sginzagliati” per individuare possibili scaramucce.