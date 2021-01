Derby, Fonseca lancia tanti “esordienti”. Per Inzaghi c’è solo Reina

Il derby di venerdì sarà unico per tanti motivi. Per qualcuno sarà la prima volta, altri lo giocheranno da veterani. La Lazio conta meno novizi rispetto alla Roma. Dal primo minuto l’unico debuttante sarà Reina, si legge su Il Messaggero. Radu è invece quello che ne ha giocati di più. Tra i giallorossi i novizi sono molti di più. A cominciare dal presidente Dan Friedkin e suo figlio Ryan. In campo ci saranno Ibanez, Villar, Karsdorp e Mkhitaryan. L’armeno, nella scorsa stagione, è stato acquistato il giorno dopo la stracittadina chi si giocò ad agosto, mentre a gennaio era infortunato. Fonseca spera di ottenere il primo successo personale. Lo scorso anno ha raccolto due pareggi, entrambi 1-1. Solo due i romani in campo: Pellegrini per la Roma e Cataldi per la Lazio.