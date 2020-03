De Rossi smette e vince. Il Boca festeggia il titolo: “Daniele, è anche tuo”

Alla fine a festeggiare è Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso ha vinto il suo primo e unico scudetto da calciatore nel suo ultimo anno di attività, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il Boca Juniors, infatti, sabato notte ha trovato al fotofinish il suo trentaquattresimo titolo di campione di Argentina grazie a un gol di Tevez al 73’ dell’ultima gara di campionato contro il Gimnasia, rimanendo così un punto sopra in classifica ai rivali del River Plate.

Daniele ha seguito la partita in tv per poi complimentarsi con i suoi ex compagni via sms. De Rossi ha lasciato il club che fu di Maradona a gennaio ma di fatto è campione d’Argentina avendo contribuito con 5 presenze (di cui una proprio contro il River al Monumental) e 345 minuti di pura esperienza alla bella stagione del Boca.