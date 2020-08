De Rossi, idea Palermo. Di Francesco verso il Cagliari

Daniele De Rossi studia ed aspetta. In passato si era parlato della Fiorentina, che poi ha confermato Iachini sbattendo contro le difficoltà di un patentino che l’ex giocatore della Roma non poteva ottenere in tempi brevi. Anche il Bologna – riporta “Il Messaggero” – sta pensando a Daniele per la guida della Primavera ed è un discorso in piedi perché nel club emiliano ci sono due agganci: Sabatini e Fenucci. Si parla di suggestioni. De Rossi sta cercando di mettere su uno staff e nei giorni scorsi ha parlato con Andreazzoli e Bertelli, due ex staff di Spalletti. Un’altra possibilità è il Palermo che giocherà in Lega Pro, una categoria per cui De Rossi potrebbe ottenere senza problemi una deroga per il patentino. Un altro ex Roma intanto sta per trovare panchina ed è Di Francesco che si accaserà al Cagliari.