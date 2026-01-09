Dal Sassuolo al Sassuolo, Dybala a caccia del gol che manca da 76 giorni

Bailey e Dovbyk ko, Soulé e Baldanzi non sono al meglio, tocca alla Joya. Wesley ha la febbre, torna Rensch

Un digiuno mai visto per Dybala. Sabato i giorni dall'ultimo gol in Serie A diventeranno 76 ed è un dato che non può non sorprendere perché parliamo del leader tecnico (e non solo) di una Roma che fa tremendamente fatica a segnare. Addirittura, allo stadio Olimpico non trova la rete in campionato da oltre un anno (dicembre 2024 col Parma). Il talento - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - non si discute e anche Gasperini più volte ha ribadito l'amore per l'argentino che però quest'anno non riesce ancora a dare una svolta definitiva alla sua stagione. A Bergamo tra i peggiori poi l'assist al bacio di Lecce, tante le prove altalenanti anche dovute ad una condizione fisica mai veramente al top. Il risultato finale è di un solo gol nelle prime 19 giornate. Gasperini continua a chiedergli più gol e soprattutto di tirare più verso la porta, elemento evidenziato anche in allenamento. La voglia di far bene c'è, un po' per riconoscenza del tecnico che lo ha fin da subito fatto sentire al progetto e un po' per provare a cambiare la posizione della società che non ha ancora intenzione di rinnovargli il contratto,. A marzo nascerà la figlia a Roma e ha come obiettivo quello di portare i giallorossi in Champions per lasciare ancor di più un bel ricordo nella testa dei tifosi. Occhio anche alle condizioni di Wesley che ieri non si è allenato causa un virus intestinale, in caso di forfait pronto uno tra Rensch.