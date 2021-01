Dal derby al derby, l’anno di Pau: “Sto qui, non mollo. Ma che fatica”

Per una domenica la Roma si è scordata di avere un problema in porta, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Le parate contro l’Inter hanno reso Pau Lopez il migliore in campo, segnale che le doti dello spagnolo non sono evaporate.

Ieri lo spagnolo ha sfoggiato parate degne di un portiere titolare come quella su Lautaro deviando un tiro da pochi metri che sarebbe finito in gol (“Sono stato fortunato“) e il colpo di reni sull’incornata di Lukaku. A volte ha dimostrato poca precisione con i piedi, ma è stato una garanzia quando si è trattato di reattività e rapidità nella ripartenza. Il pareggio, però, ad ascoltarlo è un risultato che è stato stretto alla squadra: “Nello spogliatoio c’era un’aria strana come se qualcosa non fosse andato bene. Pareggiare alla fine è ottimo, ma stavolta non è stato così. Volevamo questi tre punti, peccato non essere riusciti a prenderli“, ha detto Pau nel post partita.

Nessuna polemica, invece, sul declassamento a secondo: “Ho faticato tanto per arrivare fino a qui e non mollerò tanto facilmente. Ho ancora tanti anni di contratto (scadenza 2024 ndc), voglio restare a Roma“.