Da Veretout a Kluivert: 40 milioni dagli esuberi

Fuori gli esuberi per guadagnare 40 milioni. Questo il piano della Roma per sistemare i giocatori scartati di Mourinho, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Villar rientrerà dal Getafe e sarà di nuovo messo sul mercato: interessa alla Sampdoria. Lascerà Trigoria anche Perez (valutato 10 milioni), andrà in Spagna o sarà inserito come contropartita in qualche affare in entrata, così come Darboe e Calafiori. Poi ci sono tutti i giocatori che finiranno in lista B: Coric (rientra dallo Zurigo), Bianda (è vicino al Lask), Riccardi e Providence.