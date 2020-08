Da Pastore a Juan Jesus: ecco la situazione degli “incedibili”

Il nuovo ds scelto da Friedkin avrà il compito di piazzare sul mercato una serie di calciatori diventati un “peso” per la società, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Juan Jesus, Fazio, Pastore e Perotti sarà complicato cederli con gli stipendi che percepiscono. In uscita ci sono anche Under e Kluivert quasi mai utilizzati nel finale di stagione: il turco è nel mirino del Napoli che sarebbe disposto a versare 25 milioni più 6 di bonus nelle casse giallorosse; l’olandese potrebbe finire all’Arsenal e rientrare dell’operazione Mkhitaryan. Il club di De Laurentiis è interessato anche a Veretout, nonostante il procuratore smentisca categoricamente. Diawara, invece, è stato offerto al Leeds, ma il club inglese non ha inviato risposte ufficiali.

In attacco si sta valutando l’opportunità di tenere Dzeko che guadagna 7,5milioni netti a stagione fino al 2022 e ha una resa al di sotto delle aspettative. Intanto, Fienga sta cercando anche di piazzare Schick al Lipsia che non intende offrire più di 20 milioni, la speranza è in un rilancio dell’Herta Berlino.

In entrata l’esterno sinistro della Stella Rossa Zelijko Gavric classe 2000.