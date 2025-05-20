Dalla zona retrocessione all'Europa certa. La Champions resta il sogno, ma Ranieri non abbandona la scaramanzia: "Non ci andremo. Ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juve abbia più chance di noi", ha detto ieri ai microfoni di Radio Rai 1. Ma una cosa è certa - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - in eredità lascerà al suo successore un gruppo solido e rivitalizzato. E nello spogliatoio si sono dati un obiettivo: arrivare sopra la Lazio per giocare almeno l'Europa League. Tanti i giocatori valorizzati. In primis Soulé che ieri lo ha salutato quasi in lacrime. L'argentino fino a novembre era un punto interrogativo. Un solo gol con De Rossi e Juric, poi la svolta. A gennaio ha rischiato di andare via. Da febbraio a maggio ha preso la Roma sulle spalle realizzando 4 reti e 4 assist. L'ultimo domenica per Mancini. A proposito di Gianluca: c'è anche lui tra i giocatori 'tra-sformati'. Su Cristante c'è il Como che ha messo sul piatto un'offerta da circa 10 milioni di euro. Tutto rose e fiori?

Non proprio. Guai a pensare che questa squadra non debba essere migliorata. Lo sanno anche Ranieri e Ghisolfi. La Roma quest'estate dovrà rispettare i paletti stringenti del settlment agreement e il club non può sbagliare acquisti. Sulla lista ella spesa c'è un attaccante, un terzino destro e un centrocampista.