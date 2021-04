Da Litmanen a Ibra, i destini incrociati che hanno fatto storia

Roma e Ajax hanno tante storie di mercato in comune, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Conta poco ricordare che Samuel Kuffour nel 2008 abbia svestito il giallorosso per il biancorosso dei Lancieri. Ben diverso è ricordare gente come Jari Litmanen, del quale si era innamorato Carlos Bianchi, sul cui scaricava i suoi problemi con Francesco Totti. Jari alla Roma, Totti alla Samp, era questo il piano. Ma la storia aveva altri programmi per il futuro e fortunatamente tutto rimase così come è stato. In giallorosso gente dell’Ajax ha fatto carriera. Cristian Chivu, ad esempio. Leader fragile, testa di altri tempi, piede raffinato. La Roma inseguiva Legrottaglie e poi Lucio e si è ritrovata Cristian. Da Litmanen a Chivu, c’è di mezzo Ibra. La Roma sognava Cannavaro ed è arrivato Cufrè e in quegli anni ha inseguito Ibra e dopo qualche tempo è arrivato Mido. Ibra era l’oggetto del desideri di Franco Baldini, che lo voleva quando era ancora al Malmoe su consiglio di Liedholm. L’ultimo affare saltato, Hakim Ziyech: Monchi lo aveva bloccato, poi ha partorito Pastore, che come talento non ha nulla da invidiare a nessuno, ma a Roma è arrivato non in condizioni ottimali. E ancora oggi è qui. Monchi sempre dall’Ajax ha pescato Justin Kluivert, figlio d’arte (di Patrik), ma di artistico ha dimostrato poco.