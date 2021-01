Da indesiderato a titolare: la rinascita di Karsdorp

“Gliel’ho detto nel primo tempo di metterla sul primo palo, aveva fatto due cross lunghi e io avevo tagliato invece sul primo“. Dzeko chiede, Karsdorp esegue.

È la fotografia del gol che ha permesso alla Roma di superare la Sampdoria. Chi l’avrebbe mai pensato soltanto tre mesi fa, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

A Trigoria (e non solo) l’esterno olandese è considerato la sorpresa più grande di questo avvio di stagione. Sì, più dei progressi di Villar, della verve ritrovata di Spinazzola e/o della crescita di Ibanez.

Almeno 6/7 chili persi, fondamentali per chi fa di professione l’atleta dopo una lesione al menisco al quale è poi seguita la rottura del crociato e una serie interminabile di infortuni muscolari. La fiducia di Fonseca – e di qualche compagno – ha fatto il resto. In primis il tecnico che gli ha regalato continuità d’impiego. Ma poi l’aver saputo che Pellegrini si era speso per lui con la società affinché rimanesse, è stato come una molla.

Con quello di domenica contro la Sampdoria, Rick è già arrivato a quota 4 assist e 975 minuti giocati in campionato. Un’ascesa senza ostacoli a tal punto che l’acquisto di un terzino – dall’essere una priorità di mercato – è diventata una possibilità.