Da Gasperini a Malen: Roma, è già futuro

Gian Piero Gasperini ha delle idee per alzare il livello. Ne avrà anche altre per evitare di abbassarlo, o di tenerlo al di sotto delle aspettative. E parliamo di rinunce, non certo dolorose: Tsimikas, Ferguson, arrivati la scorsa estate. Sarà così pure per Zaragoza e probabilmente per Venturino e magari Vaz, se la Roma troverà una squadra dove farlo crescere. Insomma, di certi calciatori se ne potrà fare a meno, altri, come El Aynaoui, sono rivedibili. Nella lista dei partenti - scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero - c'è pure El Shaarawy. Gasp, dopo la vittoria di Bologna, ha chiesto espressamente di essere accontentato. Ora se non è un plenipotenziario, poco ci manca. Uno o due difensori esterni, (al tecnico piace Dodò della Fiorentina) e un attacco totalmente da ristrutturare. Dovbyk, attualmente infortunato ma non la punta dei sogni del tecnico di Grugliasco. Artem al momento non ha mercato, la Roma se lo dovrà inventare. Diverso il discorso per Dybala. A Gasp possiamo augurare altro, ma il compito non sarà certo facile, Friedkin concede e poi toglie, se lo riterrà opportuno. Gian Piero è apparso più sereno rispetto alla settimane precedenti. Soulé e Malen non bastano, serve almeno un altro centravanti. Il problema sarà a giugno, quando la Roma sarà costretta a tirar fuori 80 milioni di plusvalenze.