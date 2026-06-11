Sono giorni caldi per il mercato della Roma. I giallorossi dovranno rinforzare la rosa e al momento l'attenzione è tutta su Mason Greenwood. Gasperini, però, vuole anche un colpo per le corsie (piace anche Savona del Nottingham Forest) e anche in difesa servirà un innesto soprattutto con la possibile cessione di Ziolkowski. Come riporta Sport Mediaset, nelle ultime ore Roma e Napoli hanno sondato la pista che porta a Federico Gatti, centrale classe '98 in uscita dalla Juventus. Il difensore non si è confermato sui livelli dello scorso anno ed è sulla lista dei cedibili bianconeri. Al momento il suo valore di mercato si aggira sui 14 milioni di euro. Difficile un affondo nelle prossime settimane in cui i giallorossi saranno concentrati quasi esclusivamente sull'attacco, ma è un nome da tenere d'occhio nel corso dell'estate. Gasperini vuole comunque poter contare su un organico più completo nella prossima stagione in cui la Roma tornerà a giocare la Champions League.