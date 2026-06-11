Non solo attacco, Gasperini vorrebbe anche un esterno basso. Uno dei nomi maggiormente attenzionati nelle ultime settimane è stato quello di Dodò della Fiorentina. Il laterale brasiliano di piede destro è un profilo certamente apprezzato e potrebbe lasciare la Viola. Su Dodò, però, c'è anche la concorrenza del Napoli. La pista che porterebbe il brasiliano alla Roma si è raffreddata. Il difensore, infatti, sembra preferire un trasferimento al Napoli. Salgono invece le quotazioni di Ruggeri dell'Atletico Madrid, sullo sfondo anche Bernasconi dell'Atalanta e Favasuli del Catanzaro. Piace anche Savona del Nottingham Forrest su cui però è forte l'interesse della stessa Atalanta. Comunque al momento le priorità del mercato sono concentrate sull'attacco dove Greenwood e Summerville sono in pole alle preferenze del tecnico.