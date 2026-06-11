Sarà il Mondiale più grande di sempre. Ben 48 squadre divise in 3 Paesi (USA, Canada e Messico) e 16 città. Tante squadre candidate alla vittoria finale ma anche molti ex giallorossi che si sfideranno nelle prossime settimane. Dal campo alle panchine: la Turchia sarà guidata da Vincenzo Montella, il Belgio da Rudi Garcia e il Brasile - grande favorita - da Carlo Ancelotti. Percorsi e filosofie completamente diverse per guidare la loro nazionale fino al gradino più alto del mondo. L'aeroplanino (dopo una grande carriera da calciatore) ha iniziato il suo percorso da allenatore nelle giovanili della Roma, passando poi per Milan e Fiorentina, e ora guiderà al Turchia, una delle possibili sorprese di questo Mondiale. Rudi Garcia, dopo un'opaca parentesi al Napoli, avrà il compito di risollevare la nazionale belga, grande delusione dell'ultimo Mondiale eliminata ai gironi con Marocco e Croazia. Carlo Ancelotti, dopo 3 incredibili stagioni al Real Madrid, ha scelto di guidare il Brasile e avrà la responsabilità di riportare la Selecao al trionfo dopo 24 anni dall'ultima volta (purtroppo senza Wesley...).

Da Marquinos a Dzeko e Paredes: c'è una nazionale ex Roma

Passando al, invece, c'è una vera e propriacomposta dache giocheranno e si affronteranno nel prossimo mese. Nel gruppo B la Bosnia che ha eliminato l'Italia vuole la conquistare la qualificazione con l'esperienza di Edine la tecnica di un possibile giallorosso come Kerim. Nel Gruppo C il Brasile affronterà il Marocco:(oggi all'Al Ahli) e Ancelotti contro. Nel Gruppo E un altro duello tra passato e presente della Roma: Toni(ora al Real Madrid) sfiderà Evane la sua Costa D'Avorio per un posto ai sedicesimi. Nel Gruppo F l'Olanda spera di ritrovare la versione di Malen vista negli ultimi 6 mesi a Roma - Donyell avrà a fianco anche un ex Roma come Justin. Nel Gruppo G, invece, Rudisfiderà l'Egitto di Momoe l'Iran che, però, per ragioni politiche non ha convocato(terzo miglior marcatore nella storia della nazionale).

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Nel gruppo H l'Arabia Saudita di Saud Abdulhamid spera di battere Capo Verde e Uruguay per passare il turno insieme alla Spagna e nel Gruppo J, l'Argentina vuole vincere di nuovo dopo il Qatar guidata anche dalla qualità di Leandro Paredes a centrocampo. Nel Gruppo K col Portogallo, l'Uzbekistan si affiderà ai gol di un altro ex come Shomurodov, capocannoniere dell'ultima stagione di Super Lig (22 gol con il Basaksehir). Da segnalare anche due giocatori come Richard Rios (Colombia, gruppo K) e Kevin Danso (Austria, gruppo J) che per ragioni diverse hanno sfiorato Trigoria senza mai vestire davvero la maglia giallorossa.