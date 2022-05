“Cuore a Tirana, voce all’Olimpico”. E lo stadio si avvia verso il sold out

Sono 37mila i biglietti staccati per assistere tutti insieme da remoto alla partitissima

Non si placa l’onda d’entusiasmo romanista per la finale di Tirana del 25 maggio contro il Feyenoord, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Sono 37mila i biglietti staccati per lo stadio Olimpico dove i tifosi potranno assistere tutti insieme da remoto alla partitissima.

Nel pomeriggio aperta anche la Curva Nord per l’enorme richiesta. Previsti sei maxischermi (oltre ai due sopra le Curve) e verranno posizionati davanti ogni settore, lo stadio verrà gestito come accade per ogni partita quindi saranno presenti steward, sicurezza e forze dell’ordine. La squadra al rientro da Tirana non farà tappa all’Olimpico. A Tirana non sarà possibile superare i tornelli mostrando lo screen shot del tagliando, dunque, bisognerà avere un piano tariffario e di traffico dati per navigare liberamente in paesi extra UE.