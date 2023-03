Cristante, l’uomo in più: “Resettiamo il passato”

Bryan Cristante è il superimpiegato da Mourinho, che lo ritiene un punto fermo della sua Roma: in giallorosso conta in questa stagione 38 presenze, ventisei in campionato, dieci in Europa League e due in Coppa Italia, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. In Nazionale ha partecipato alle sfide di Nations di settembre, giocando entrambe le volte per novanta minuti sia con l’Inghilterra sia con Ungheria. Ha saltato le amichevoli di novembre, per problemi fisici (intervento allo scafoide), con Albania e Austria. È, dunque, anche un fedelissimo di Mancini, almeno entra sempre nelle convocazioni. Stasera toccherà a lui, o al posto di Jorginho (probabile) nel ruolo di centrale o in quello di Verratti (difficile), come contro l’Inghilterra a San Siro. Cristante sembra aver trovato la ricetta per ripartire: “Bisogna dimenticare il passato e tutti gli alti e bassi vissuti dall’Europeo vinto al mondiale fallito. Bisogna resettare tutto, è un nuovo ciclo e dobbiamo centrare Euro 2024, bisogna cominciare a pensare solo a questo. Se siamo concentrati al cento per cento su ogni partita sappiamo di essere forti e ci arriviamo senza problemi. Noi vogliamo ricominciare a vincere, punto e basta. Vogliamo entrare dal primo minuto super concentrati e portarla a casa il prima possibile. Sappiamo che Malta è una squadra ben organizzata, che è difficile, ma dovremo dare tutti noi stessi“.