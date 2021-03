Cristante, l’uomo centrale. Però l’azzurro è a rischio

Il paradosso è servito: titolare della Roma scoprendosi difensore centrale ruolo che però rischia di fargli perdere l’Europeo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

L’evoluzione tattica di Cristante può diventare un boomerang e per il 26enne di San Vito al Tagliamento. Da trequartista centrocampista, ora addirittura difensore. Se Fonseca difficilmente ci rinuncia, Brian è un jolly che in chiave azzurra rischia di rimanere nella nella manica. Non inganni la convocazione per gli impegni della Nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania valevoli per la qualificazione ai mondiali del 2022. In difesa non c’è spazio. L’ex atalantino si gioca quindi posto in mediana con Sensi, Gagliardini e Castrovilli.