Bryan Cristante a Como non ci sarà, un unicum per Gasperini che da quando è arrivato non ha mai rinunciato a lui per infortunio. Il centrocampista - ai box per un problema al ginocchio - ha parlato delle sue condizioni durante l'evento Adidas “Meet 4 Real” a Via del Corso: "Spero di recuperare il prima possibile. Vorrei esserci già dalla prossima ma è difficile". L’obiettivo è provare a tornare per la sfida col Genoa di De Rossi il 17 ottobre. Bryan traccia il primo bilancio e fissa gli obiettivi: "Mi auguro di vincere altro con la Roma". La parola scudetto - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - non viene mai pronunciata, ma la voglia è quella di sognare in grande. È ormai un simbolo della Roma e dalla passata stagione anche il capitano: "Bello portare la fascia, significa che ho costruito qualcosa di importante. Ho imparato a gestire alcune situazioni, conosco la piazza e so muovermi meglio nelle difficoltà. Nella gestione di tutti i momenti mi sento migliore".