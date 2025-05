Colori, bandiere e cori. Ranieri in lacrime: “Grazie, crediamoci fino alla fine”

Emozionato come un bambino, Claudio Ranieri saluta il popolo giallorosso in una serata che non dimenticherà mai: "Quando rivedrò queste immagini mi toccheranno, essere apprezzati dalla propria gente è meraviglioso. È la serata più bella della mia carriera". Quasi un anno fa aveva annunciato il ritiro, poi è tornato solo per amore della squadra che tifa da sempre. A fine partita la festa è tutta per lui – con la famiglia in campo - e gli oltre 68mila dell’Olimpico iniziano ad applaudire e a cantare: "Uno di noi". Ranieri prende il microfono e guarda la Curva Sud: "Più di 60 anni fa ero lì in mezzo a voi. Vi ringrazio, vi avevo chiesto aiuto per fare qualcosa di buono tutti insieme. Manca l'ultimo passo. Io sono orgoglioso di questi ragazzi che mi hanno seguito dal primo giorno. Ma la cosa più importante è che avete capito che avevamo bisogno del vostro amore". Conclude il discorso con la voce tremolante: "Grazie, infinitamente grazie". Resta ancora una partita – contro il Torino – e la sua incredibile carriera terminerà con 501 panchine in Serie A. Una leggenda amata da tutto il mondo dello sport e non solo, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero.