Clamorosa offerta Sky a Dazn: 500 milioni l’anno per 7 partite

l'obiettivo dell'emittente satellitare è quello di permettere ai propri abbonati di poter seguire tutto il campionato

La partita dei diritti tv della serie A per il triennio 2021/24 ancora non è chiusa, tanto che domani potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena con la risposta tanto attesa, scrive Salvatore Riggio su Il Messaggero.

Il nuovo capitolo lo ha aperto Sky, che avrebbe offerto a Dazn mezzo miliardo di euro all'anno per tre anni. Potrebbe essere la carta vincente per ottenere le 7 partite di Serie A che mancano al proprio palinsesto (non in esclusiva). Queste gare transiterebbero sull'app Dazn, che resterebbe su Sky Q. Questi contenuti sarebbero accessibili ai clienti Sky calcio senza ulteriori pagamenti a Dazn. Lo riporta Il Sole 24 Ore, è l'ultima indiscrezione che trova sempre più conferme. Una mossa a sorpresa. Così facendo la pay Tv cerca di rimanere a pieno titolo nella partita della Serie A. Dazn dovrebbe accettare l'offerta già domani, prima dell'inizio degli Europei (prenderanno il via venerdì 11 giugno con Italia-Turchia all'Olimpico di Roma). Certo, l'obiettivo di Sky è quello di permettere ai propri abbonati di poter seguire tutto il campionato di serie A, come è avvenuto fino a oggi. Ribadendo, tra l'altro, il suo ruolo di soggetto chiave nel mondo del calcio italiano.