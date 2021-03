Champions, niente dubbi per i bookmakers: fuori le romane, Atalanta quarta

L’Atalanta resta la favorita per il quarto posto. Nonostante questo oggi sia occupato in solitaria dalla Roma, la via della Champions League resta in salita per i giallorossi, almeno secondo i bookmakers che danno a squadra di Gasperini favorita, come riporta Il Messaggero.

Il piazzamento dei bergamaschi tra le prime 4, secondo gli analisti di Planetwin365, paga 1.50 volte la posta. I giallorossi sono invece quotati a 2.35, mentre ha speranze anche il Napoli (2.37). Più indietro la Lazio, che si gioca a 6.

Per quanto riguarda la vittoria dell’Europa League, l’ipotesi che siano i giallorossi ad alzare la coppa è quotata a 10, più probabile il successo finale di Manchester United, Tottenham, Arsenal, Milan e Ajax. 1.42 la posta per il passaggio del turno della squadra di Fonseca con lo Shakhtar (2.66)