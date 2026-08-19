C'è ancora lavoro per D'Amico che non può fermarsi a Rodrigo Mora. A poco meno di due settimane dalla fine del calciomercato (1 settembre) l'obiettivo è quello di regalare a Gasperini altri due rinforzi. Il prescelto per l'attacco è Fofana, già in lista da diverse settimane. La valutazione iniziale da 40 milioni è scesa, i giallorossi avevano prima provato a chiederlo in prestito con obbligo di riscatto ricevendo un 'no', ora il piano è cambiato. L'idea - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - è quella di metterne sul piatto una trentina più eventuali bonus e la palla passa al club francese che ha già comunicato alla Roma di esser disposta a trattare. Oggi andranno in scena altri contatti col Lione per definire l'accordo, mentre con il giocatore l'intesa è stata trovata. Scartata, invece, l'ipotesi Leao. È stato offerto ma per costi e volontà del giocatore l'operazione è impossibile così come quella per Martinelli. Si complicano le cose per Luis Henrique. L'intesa economica con l'Inter ancora non è stata trovata, la Roma vorrebbe prenderlo in prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto mentre i nerazzurri continuano a chiedere 30 milioni. Fari puntati anche su Cacciamani e Udogie. Soulé ancora non è sicuro della permanenza dopo la Fiorentina anche il Sunderland ha chiesto informazioni. Si cercano acquirenti per Ziolkowski.