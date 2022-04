Leicester, Castagne: “Stiamo attenti a Zaniolo. Mourinho è imprevedibile”

L'ex Atalanta parla della sfida contro la Roma di Conference League: "Abraham è un centravanti di ottime qualità, la carica di Vardy può portarci in finale"

Timothy Castagne ha parlato al Messaggero della sfida di domani tra Leicester e Roma , andata della semifinale di Conference League . Il belga ex Atalanta si è soffermato in particolar modo su Nicolò Zaniolo . Di seguito le sue parole a Stefano Boldrini.

Gli infortuni, pensando anche a Vardy, hanno pesato non poco nella stagione opaca del Leicester . "Senza dubbio, ma onestamente abbiamo commesso qualche passo falso anche quando eravamo al completo. L’annata è stata deludente, ma la Conference League può renderla meno amara, sebbene il rendimento negativo in campionato resti".

Leicester-Roma viene considerata una finale anticipata . "Sicuramente è una sfida affascinante e durissima. Per noi rappresenta la chance per conquistare la finale e puntare il primo trofeo europeo del club, ma mi riesce davvero impossibile azzardare un pronostico".

Abraham si è adattato subito al calcio italiano, segnando 24 gol . "In Serie A non è facile ottenere questi numeri per un attaccante appena sbarcato nel vostro paese. Tammy è un centravanti di ottime qualità".

Qual è il rischio maggiore per il Leicester in questa doppia sfida? "L’errore da non commettere è quello di sottovalutare la Roma. Qualcuno potrebbe pensare che l’innegabile differenza tra Premier e serie A possa favorire il Leicester, ma non è così".