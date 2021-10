Carattere Roma: Mou da 4° posto

Primo tempo deludente, i giallorossi vanno sotto. Poi il tecnico cambia e c'è la rimonta

Non sarà bella, ma ha carattere. La Roma lo tira fuori a metà della ripresa. Proprio quello che ci vuole per battere in rimonta il Cagliari (1-2) e ritrovare il successo in trasferta, il secondo in campionato, dopo due mesi, scrive Ugo trani su Il Messaggero.La vittoria è pesante per la classifica, certificato il quarto posto in scia delle big, e per il morale di questo gruppo che ormai sembra seguire alla lettera il suo condottiero, anche nella sera in cui, squalificato, non è sul campo. Mourinho guida la Roma dall’alto, dopo aver confermato come promesso (e annunciato), i suoi titolari. Undici su undici, senza farsi tentare dal possibile turnover. Josè si siede nel bel mezzo della tribuna centrale, sguardo concentrato e auricolare permanente per assistere il suo vice Joao Sacramento che lo sostituisce in panchina. Il copione, però, è scritto in partenza. Completamente diverso da quello, con baricentro basso e gara d’attesa, scelto domenica scorsa per togliere spazio al Napoli e campo soprattutto al velocista Osimhen.