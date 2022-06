Capello a Zaniolo: “Non lasci la Roma, gioca già in una big”

Zaniolo sta vivendo una strana estate, tra i contatti con la Roma e gli interessamenti di Milan e Juventus. "Io auguro a Zaniolo la salute. E' la cosa più importante. E' un predestinato e non deve preoccuparsi del futuro. Gioca nella Roma, in una grande squadra".

La Lega dice: la nostra Serie A sta riscuotendo consensi. "A livello calcistico qualche risultato negli ultimi tempi lo abbiamo ottenuto. Siamo stati campioni d’Europa, anche se poi abbiamo mancato la qualificazione al mondiale per la seconda vola di fila. Con la Roma abbiamo vinto una coppa ed è un segnale importante. A chi afferma che è la terza manifestazione europea, rispondo: sull’albo d’oro ci sarà scritto per sempre Roma, Italia".

Ecco, il calcio, anche qui l'immaginazione non manca: è stato appena riproposto il calendario della serie A, asimmetrico, ma stavolta con trecento vincoli. "Avevo scoperto questa formula in Inghilterra. Non mi aveva turbato: era così da sempre e per me non c'erano problemi. Mi lascia perplesso il fatto che cerchiamo sempre di più di copiare gli inglesi. Capisco che la Premier sia il modello di riferimento, ma allora importiamo cose più importanti".