Caos abbonati, è scontro sui rimborsi

Il campionato di serie A si avvia alla conclusione ma il caos sui rimborsi di abbonamenti e biglietti resta, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero.

Di fatto ogni società procede secondo regole proprie. La Lega non ha dato un indirizzo in quanto non competente e poi ogni tifoso che acquista un tagliando o una tessera annuale accetta le cosiddette “condizioni di vendita generali”. Ossia s’impegna ad accettare le regole stabilite dal club in questione. Ogni squadra ha le sue. Ma c’è un principio su cui sono tutti d’accordo: niente soldi ma voucher.

Ieri il ministro dello Sport Spadafora ha annunciato: “Stiamo lavorando Figc e Lega perché a settembre, alla partenza del nuovo campionato, ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico“.